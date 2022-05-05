Byondis и Medac объединяются для коммерциализации трастузумаба дуокармазина

Компании Byondis и Medac заключат соглашение о сотрудничестве в области таргетной химиотерапии. Взаимодействие позволит коммерциализировать трастузумаб дуокармазин (также известный как SYD985). В настоящее время терапия ожидает одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Агентства по регулированию лекарственных средств и медизделий (MHRA), а также других регулирующих органов в Европе.

Согласно условиям соглашения, Medac получит эксклюзивную лицензию на коммерциализацию SYD985 в ЕС, Великобритании и других странах Европы, по всем утвержденным показаниям.

SYD985 считается формой таргетной химиотерапии.

«Сотрудничество с Medac в отношении SYD985 является важным шагом в обеспечении того, чтобы одобренная терапия была доступна пациентам, которые отчаянно нуждаются в других вариантах лечения», – прокомментировал Жак Лемменс, основатель и председатель Byondis.

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