Правительство продлило сроки уплаты страховых взносов для фармпроизводителей и аптек

Правительство продлило на год сроки уплаты страховых взносов за II и III кварталы для ряда отраслей. Воспользоваться этим смогут в том числе и производители лекарственных средств. Перенести платежи за II квартал смогут аптеки.

Правительство продлило на год сроки уплаты страховых взносов за II и III кварталы 2022 года для ряда отраслей. Воспользоваться этим смогут фармпроизводители: в перечне указано «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях». Соответствующее Постановление Правительства № 776 от 29.04.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отсрочкой за II квартал смогут воспользоваться предприятия, которые осуществляют более 70 видов деятельности. Ее получат также работающие в этих отраслях индивидуальные предприниматели. Речь идет о страховых взносах, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб., уточнили в правительстве.

Перенести платежи за II квартал смогут предприятия (более 30 видов деятельности), которые, в частности, занимаются «торговлей розничной, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами». К их числу относятся аптеки.

В конце апреля правительство анонсировало очередные предложения по поддержке бизнеса. Инициативы, в частности, коснулись отсрочки на год сроков уплаты страховых взносов за II квартал 2022 года. Речь шла о представителях почти всех отраслей, в том числе и фармбизнеса.

Артем Косенок

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