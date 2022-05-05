ВОЗ сообщила о снижение риска смерти при применении ремдесивира

Препарат ремдесивир снижает риск смерти и прогрессирования COVID-19 среди госпитализированных пациентов, которые не получают вентиляции легких. Такие выводы сделал консорциум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовав финальные результаты исследования SOLIDARITY в журнале The Lancet. При этом этот препарат не оказывает существенного влияния на пациентов, которые находятся на вентиляции легких, передает «Медицинский вестник».

Анализ показал, что в группе ремдесивира смертность составила 14,5%, а в контрольной группе — 15,6%. Относительный риск (ОР) смерти равен 0,91. У тех участников, которые находились на вентиляции легких, смертность оказалась выше в группе ремдесивира в сравнении с контролем (42,1 и 38,6% соответственно), ОР достиг 1,13.

В то же время среди пациентов, которые получали оксигенотерапию без вентиляции легких, ОР смерти на фоне терапии ремдесивиром оказался ниже и составил 0,87. Среди участников на ремдесивире, которые изначально не нуждались в кислороде, он оказался еще ниже — 0,76.

Кроме того, ученые оценили вероятность прогрессирования заболевания среди пациентов, которые не нуждались в оксигенотерапии, до необходимости в вентиляции легких. В группе ремдесивира ОР прогрессирования составил 0,86 при сравнении с контролем.

В 2020 году ВОЗ организовала исследование SOLIDARITY для изучения эффективности препаратов, которые использовались для лечения COVID-19. В нем участвовало более 14,3 тыс. пациентов из 35 стран.

Изучение лопиравира, гидроксихлорохина и интерферона-β1а было прекращено досрочно из-за их бесперспективности. Ремдесивир получали свыше 4,1 тыс. пациентов. Контрольная группа (стандартная противовирусная терапия) составила свыше 4,1 тыс. человек.

Как ранее писал «ФВ», согласно предыдущему исследованию ВОЗ, ремдесивир не показал противовирусного эффекта у госпитализированных пациентов с COVID-19. Это исследование дополняет более ранее испытание SOLIDARITY , в ходе которого специалисты также обнаружили неэффективность средства.

В конце апреля американский регулятор FDA одобрил ремдесивир от Gilead Sciences для лечения COVID-19 у младенцев. Агентство расширило ранее выданное одобрение ремдесивира, включив в него детей в возрасте 28 дней и старше, которые весят не менее 3 кг. Препарат разрешено принимать детям с положительным результатом теста на COVID-19, госпитализированным или имеющим высокий риск прогрессирования тяжелой формы COVID-19, госпитализации или смерти. До этого препарат был одобрен только для лечения некоторых взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше, которые весили не менее 50 кг.

Артем Косенок

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