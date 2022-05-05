Путин поручил создать отделы кибербезопасности в фарморганизациях

На системообразующих предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры создадут отделы кибербезопасности. К их числу относятся и фармацевтические организации. Соответствующий Указ № 250 от 01.05.2022 подписал президент Владимир Путин. Кроме того, организациям запрещается использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.

«С 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в документе.

Запрет также относится и к производителям, которые находятся под юрисдикцией недружественного государства, прямо или косвенно подконтрольны ему, либо аффилированы с ним.

Согласно указу, организации обязаны обеспечивать сотрудникам ФСБ беспрепятственный доступ (в том числе удаленный) к принадлежащим или используемым ими информационным ресурсам для мониторинга, а также выполнять их указания по его результатам.

Согласно документу, возглавить отделы кибербезопасности должен один из заместителей руководителя предприятия. Его обязанности, а также функции отдела правительство утвердит в течение месяца.

Артем Косенок

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