Глава Biogen Мишель Вунатсос покинет компанию

Глава Biogen Мишель Вунатсос уходит в отставку. Компания испытывает проблемы из-за плохих показателей продаж препарата Aduhelm против болезни Альцгеймера.

Глава компании Biogen Мишель Вунатсос уходит в отставку, пишет Reuters. Вунатсос, который был генеральным директором с 2016 года, продолжит занимать эту должность до тех пор, пока не будет назначен его преемник. Под его руководством компания разработала и запустила несколько препаратов, в том числе средство от спинальной мышечной атрофии «Спинраза» и лекарство от рассеянного склероза Vumerity.

«Новости (об отставке Вунатсоса) неудивительны, учитывая множество неудач, с которыми столкнулась компания», — рассказал Reuters аналитик RBC Capital Markets Брайан Абрахамс.

Последние месяцы компания делала ставку на Aduhelm, новый препарат против болезни Альцгеймера, который направлен на лечение причины заболевания. FDA одобрило препарат в июне прошлого года, несмотря на отсутствие четких доказательств того, что средство замедляет снижение когнитивных функций, и вопреки возражениям группы внешних экспертов агентства.

В итоге продажи Aduhelm в первом квартале этого года составили всего 2,8 млн долл., что не соответствовало прогнозам аналитиков. Компания заявила, что ее прибыль также снизилась из-за списаний на сумму в 275 млн долл., связанных с препаратом.

Компания рассматривает возможность «существенного» сокращения свой коммерческой инфраструктуры, связанной с Aduhelm, а также планирует дальнейшее сокращение расходов в дополнение к текущей программе по ежегодной экономии 500 млн долл.

В прошлом месяце компания Biogen решила отозвать заявку на одобрение Aduhelm в Европе после того, как не смогла убедить европейского регулятора в преимуществах препарата.

Фото: twitter.com/biogen

Николай Соколов

pharmvestnik