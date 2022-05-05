Продажи Moderna в I квартале выросли в пять раз

Moderna опубликовала финансовый отчет за I квартал текущего года. Доходы компании выросли почти в пять раз за счет вакцины от коронавируса.

Moderna обнародовала финансовый отчет за I квартал этого года. Продажи вакцины против COVID-19 выросли до 5,9 млрд долл. в первые три месяца 2022 года с 1,7 млрд долл. годом ранее. На текущий момент эта вакцина, которая продается под торговой маркой Spikevax, остается единственным коммерчески доступным продуктом компании.

Чистая прибыль за квартал составила 3,66 млрд долл., это в три раза больше по сравнению с 1,2 млрд долл. прибыли за тот же период прошлого года.

Генеральный директор компании Стефан Бансель ожидает, что Moderna зафиксирует еще более высокие продажи вакцины во второй половине этого года, поскольку правительства заказывают больше препаратов, чтобы подготовиться к осенним кампаниям вакцинации. Бансель добавил, что Moderna рассчитывает в конце лета получить одобрение регулирующих органов на новую версию вакцины, нацеленную на мутации варианта «Омикрон».

За год компания планирует получить около 21 млрд долл. Этот прогноз основан на подписанных соглашениях с правительствами разных стран и не включает заказы из США, поэтому окончательная сумма может оказаться выше.

На прошлой неделе Moderna обратилась в FDA с просьбой разрешить двухдозовую вакцину для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. Это единственная возрастная группа в США, представителям которой пока нельзя делать прививку.

Компания также запросила у FDA разрешения на введение вакцины детям в возрасте от 6 до 11 лет и подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Согласно пресс-релизу компании, Moderna рассчитывает завершить подачу заявок в FDA с показаниями для детей в течение следующих двух недель.

Николай Соколов

pharmvestnik