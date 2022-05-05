«Гемотест» проведет проверку из-за утечки данных клиентов

«Гемотест» проведет служебную проверку из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности. В Роскомнадзоре заявили, что намерены обратиться в прокуратуру с запросом о проведении проверки по данной информации.

В «Гемотесте» заявили, что проведут служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточат технические меры безопасности. Об этом сообщил руководитель отдела информационной безопасности компании Иван Осипов.

«В случае подтверждения факта утечки компания обратится в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях по отношению к конфиденциальной информации», — заявил он (цитата по ТАСС).

Также Роскомнадзор обратится в прокуратуру с запросом о возможности проведения проверки по факту возможной утечки данных клиентов лаборатории «Гемотест». Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе надзорного органа. В службе добавили, что направили запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию об этом.

Ранее СМИ сообщили, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 млн клиентов «Гемотеста». В их числе адреса и телефоны, паспортные данные и результаты анализов.

1 мая президент поручил создать отделы кибербезопасности на системообразующих предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры. К их числу относится и фармотрасль. Возглавить такие отделы должен один из замруководителя организации.

Как писал «ФВ», 10 марта правительство ввело мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей. Так, внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС. Мораторий будет действовать до конца 2022 года.

Фото: Васбеев Ринат

Артем Косенок

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