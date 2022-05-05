Инвесткомпания Astorg приобретает организацию по разработке и производству фармконтрактов CordenPharma

Европейская частная инвестиционная компания Astorg (инвестирует в здравоохранение, производство и другие смежные отрасли) и International Chemical Investors Group (ICIG) объявили о подписании соглашения, согласно которому Astorg приобретет у ICIG CordenPharma, ведущую мировую фармацевтическую компанию CDMO (организация по контрактной разработке и производству – Contract development and manufacturing organization).

Компания CordenPharma пережила сильный органический рост благодаря своим позициям в области сложных и быстрорастущих лекарственных средств, включая мРНК-вакцины, пептиды и высокоэффективные соединения, особенно для онкологической терапии, отмечается в пресс-релизе Astorg.

Основанная в 2006 году CordenPharma сегодня насчитывает более 2600 сотрудников на 11 производственных предприятиях и в одной научно-исследовательской лаборатории, расположенных по всей Европе и США. Компания обслуживает более 250 крупных фармацевтических и биотехнологических клиентов на пяти технологических платформах: «Пептиды», «Липиды и углеводы» (особенно липиды для мРНК-вакцин и терапевтических средств), «Сильнодействующие и онкологические препараты», «Инъекционные препараты» и «Малые молекулы».

После стратегического обзора своего портфеля ICIG пришла к выводу, что CordenPharma на следующем этапе своего роста лучше всего развивать совместно с партнером и что ICIG будет уделять больше внимания своему портфелю химических веществ.

gxpnews