Саратовский изготовитель ветфармацевтики на 71% увеличил производство лекарств

Крупнейший в Саратовской области производитель ветеринарной фармацевтики Nita-Farm в первом квартале 2022 года увеличил выпуск лекарств на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и энергетики региона.

«Существенный рост производства лекарственных средств связан с показателями регионального изготовителя ветеринарной фармацевтики ООО „Нита-Фарм”. По сравнению с первым кварталом 2021 года производство лекарственных препаратов выросло на 71%, провитаминов, витаминов и их производных – более чем на 50%, противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов – на 38%. Удвоен объем производства антибиотиков. Рост обусловлен увеличением спроса, расширением рынка сбыта и производством импортозамещающей продукции», – отметили в министерстве.

Как сообщал в своем телеграм-канале вице-губернатор – Председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин, в регионе благодаря этому более чем на 50% выросло производство лекарственных препаратов и медицинских материалов. В марте текущего года, к примеру, объемы отгрузки лекарств и медицинских материалов увеличились на 42,9%.

Компания Nita-Farm ранее получила льготный займ по национальному проекту «Производительность труда» в размере 95 млн рублей. Она обновила оборудование и внедрила технику бережливого производства при выпуске инъекционных препаратов для ветприменения.

В конце прошлого года компания Nita-Farm объявила о запуске производства фармсубстанций.

Госдума в I чтении приняла законопроект о лечении животных лекарствами для людей, стало известно ранее.

gxpnews