Нидерландский производитель сырья для лекарств IMCD прекращает деятельность в России

Правление нидерландской компании IMCD, занимающейся производством и продажами химического сырья для изготовления лекарственных препаратов, приняло решение прекратить деятельность в России и закрыть свои офисы в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Это следует за решением IMCD от начала марта приостановить импортные и экспортные операции в России и сократить местный бизнес из-за ужесточения международных санкций. IMCD прекратит свою деятельность и продолжит поддерживать сотрудников своих российских офисов на протяжении всего переходного периода. После его завершения IMCD больше не будет присутствовать в России», – говорится в сообщении.

Прекращение деятельности в России не оказывает существенного влияния на результаты IMCD за 2022 год, подчеркнули в компании.

Как стало известно ранее, химический концерн BASF сворачивает деятельность в России и Белоруссии.

gxpnews