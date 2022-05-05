В Подмосковье оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства

В Московской области врачи оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с того момента, как в регионе был введен такой сервис. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

«У электронных рецептов есть целый ряд преимуществ по сравнению с бумажными. Во-первых, это удобно. Они не мнутся и не теряются. Во-вторых, информация о них отражается в личном кабинете пациента на „Госуслугах”», – сказала первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Как напомнили в пресс-службе, сервис по оформлению электронных рецептов на льготные лекарства заработал в Подмосковье в сентябре 2021 года. На приеме лечащий врач оформляет электронный рецепт, а пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке, чтобы фармацевт выдал препарат. По просьбе пациента возможно оформить бумажную версию рецепта.

gxpnews