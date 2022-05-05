Штраф «Трокас Фармы» за нарушение патентных прав сокращен в 238 раз

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 27 апреля удовлетворил кассационную жалобу фармкомпании «Трокас Фарма» о размере штрафа, назначенного за использование изобретения компанией «Диамед-фарма» при производстве препарата Драстоп (хондроитина сульфат). Сумма штрафа для компании «Трокас Фарма» снижена с 23,8 млн рублей до 100 тысяч рублей. Суд по интеллектуальным правам (СИП) 27 апреля удовлетворил кассационную жалобу фармкомпании «Трокас Фарма» о размере штрафа, назначенного за использование изобретения компанией «Диамед-фарма» при производстве препарата Драстоп (хондроитина сульфат). Сумма штрафа для компании «Трокас Фарма» снижена с 23,8 млн рублей до 100 тысяч рублей.

Исключительные права на хондроитина сульфат принадлежат «Диамед-фарме». Компания использует вещество в производстве препарата Мукосат. И Мукосат, и Драстоп применяются для терапии остеоартроза и остеохондроза.

«Диамед-фарма» в 2019 году пожаловалась в УФАС по Московской области на «Уорлд Медицин Лимитед» (зарегистрирована в Великобритании, в России ее представляет «Трокас Фарма»), так как та производила Драстоп с использованием вещества, запатентованного «Диамед-фармой», хотя и не получила разрешения компании. В декабре 2020 года УФАС оштрафовало «Трокас Фарму» на 23,8 млн рублей, исходя из размера выручки от продажи Драстопа.

В материалах дела отмечается, что выручка от продажи Драстопа составила 488,39 млн рублей, однако УФАС учло «обстоятельство, смягчающее административную ответственность», и назначило штраф в размере 23,8 млн рублей.

В суде второй инстанции заявили, что при назначении штрафа не было учтено, что не все серии препарата Драстоп содержали показатель вязкости, входящий в охраняемые патентом параметры, поэтому Арбитражный суд Москвы постановил применить минимальный штраф в отношении «Трокас Фармы» в размере 100 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции не поддержал это решение и вновь обязал «Трокас Фарму» выплатить «Диамед-фарме» 23,8 млн рублей. Однако СИП сделал вывод, что прав был Арбитражный суд Москвы, и оставил его решение в силе, отменив постановление суда апелляционной инстанции.

С 2017 года Sanofi также ведет спор о патенте на инсулин Туджео с компанией «Герофарм». В марте 2017 года «Герофарм» подал в Коллегию по патентным спорам возражение на выдачу патента на Туджео, указав на несоответствие изобретения Sanofi условиям «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». В июле того же года Роспатент заявление «Герофарма» не удовлетворил, после чего компания подала иск в СИП. В сентябре 2020 года СИП удовлетворил требования «Герофарма», но Роспатент и Sanofi обратились в кассационную инстанцию с целью оспорить решение. В январе 2021 года президиум СИП отменил решение и передал дело на пересмотр. Но и новое рассмотрение дела судом снова завершилось победой «Герофарма».

В феврале 2022 года Sanofi обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Минздраву РФ и заводу «Медсинтез» с целью защиты исключительных прав на препарат Туджео. В исковом заявлении французская фармкомпания просила запретить Минздраву РФ принимать решение о регистрации предельной отпускной цены на препарат Росинсулин Гларгин от завода «Медсинтез», Федеральной антимонопольной службе – согласовывать ее. Sanofi также ходатайствовала о приостановлении действия принятого Минздравом решения о государственной регистрации лекарственного средства до окончания судебного разбирательства. Кроме того, Sanofi просила запретить заводу «Медсинтез» подавать заявки на заключение госконтрактов на поставку препарата Росинсулин Гларгин, а Минздраву – принимать их. Однако Арбитражный суд Москвы отказал Sanofi в принятии озвученных ею мер.