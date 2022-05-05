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Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 10 аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. Планируется закупить иммуномодуляторы, гемостатики и противоопухолевые лекарства.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Помалидомид, капсулы 2 мг 6 342,00 7 071,42 44 846 945,64 16.05.2022
2 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ 1 586 500,00 13,05 20 703 825,00 16.05.2022
3 Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг (50 КЕД) и/или 1,2 мг (60 КЕД) 2 058,00 12 792,31 26 326 573,98 18.05.2022
4 Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг (240 КЕД) и/или 5,0 мг (250 КЕД) 34 526,40 13 399,95 462 652 033,68 18.05.2022
5 Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2 мг (100 КЕД) и/или 2,4 мг (120 КЕД) 22 015,20 13 605,20 299 521 199,04 18.05.2022
6 Иксазомиб, капсулы, 3 мг 237,00 69 666,66 16 510 998,42 16.05.2022
7 Леналидомид, капсулы, 15 мг 170 898,00 4 456,92 761 678 714,16 18.05.2022
8 Леналидомид, капсулы, 5 мг 19 488,00 3 155,11 61 486 783,68 18.05.2022
9 Леналидомид, капсулы, 25 мг 671 328,00 4 902,56 3 291 225 799,68 18.05.2022
10 Леналидомид, капсулы, 10 мг 63 630,00 4 225,88 268 892 744,40 18.05.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

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5 мая, 2022 | Просмотров: 63