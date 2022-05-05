Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 10 аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. Планируется закупить иммуномодуляторы, гемостатики и противоопухолевые лекарства.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.