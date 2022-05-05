Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку препаратов по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 10 аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. Планируется закупить иммуномодуляторы, гемостатики и противоопухолевые лекарства.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Помалидомид, капсулы 2 мг
|6 342,00
|7 071,42
|44 846 945,64
|16.05.2022
|2
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ
|1 586 500,00
|13,05
|20 703 825,00
|16.05.2022
|3
|Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг (50 КЕД) и/или 1,2 мг (60 КЕД)
|2 058,00
|12 792,31
|26 326 573,98
|18.05.2022
|4
|Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг (240 КЕД) и/или 5,0 мг (250 КЕД)
|34 526,40
|13 399,95
|462 652 033,68
|18.05.2022
|5
|Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2 мг (100 КЕД) и/или 2,4 мг (120 КЕД)
|22 015,20
|13 605,20
|299 521 199,04
|18.05.2022
|6
|Иксазомиб, капсулы, 3 мг
|237,00
|69 666,66
|16 510 998,42
|16.05.2022
|7
|Леналидомид, капсулы, 15 мг
|170 898,00
|4 456,92
|761 678 714,16
|18.05.2022
|8
|Леналидомид, капсулы, 5 мг
|19 488,00
|3 155,11
|61 486 783,68
|18.05.2022
|9
|Леналидомид, капсулы, 25 мг
|671 328,00
|4 902,56
|3 291 225 799,68
|18.05.2022
|10
|Леналидомид, капсулы, 10 мг
|63 630,00
|4 225,88
|268 892 744,40
|18.05.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik