Прибыль Pfizer в I квартале выросла за счет антиковидных препаратов

Pfizer опубликовала квартальный отчет за первые три месяца этого года. Прибыль компании выросла на 77%, а основными драйверами роста выступили вакцина от COVID-19 и противовирусный препарат Paxlovid.

Pfizer представила отчет за I квартал 2022 года. Общая прибыль компании за первые три месяца этого года выросла на 77% и составила более 25 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту поспособствовали продажи вакцины от COVID-19 на сумму в 13,2 млрд долл. и продажи перорального противовирусного препарата Paxlovid на сумму в 1,5 млрд долл.

Чистая прибыль Pfizer составила 7,8 млрд долл., что на 61% больше, чем в I квартале 2021 года. Скорректированная прибыль в первом квартале выросла на 72% до 1,62 долл. на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Pfizer подтвердила свой прогноз на 2022 год в размере 32 млрд долл. по продажам вакцины и 22 млрд долл. по Paxlovid. Генеральный директор компании Альберт Бурла сообщил, что Paxlovid получил разрешение регулирующих органов более чем в 60 странах, и Pfizer ведет переговоры о выводе перорального противовирусного препарата на новые рынки.

Тем не менее, компания снизила прогнозы по итоговой прибыли в этом году. Pfizer теперь ожидает прибыль в районе от 6,25 до 6,45 долл. на акцию за год по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,35—6,55 долл. на акцию. Производитель объясняет более низкий прогноз по прибыли расходами на исследования и разработки, а также курсом иностранной валюты, поскольку доллар США укрепился по отношению к другим валютам. Компания по-прежнему прогнозирует общий объем продаж от 98 млрд до 102 млрд долл. на 2022 год.

Николай Соколов

pharmvestnik