«Конвасэл» можно применять для ревакцинации от COVID-19 после других препаратов

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой, вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл» подходит для ревакцинации после прививки препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«В клиническое исследование вакцины было включено 155 добровольцев: 20 человек на первой фазе и 135 человек во второй. Добровольцы могли быть вакцинированы против коронавируса любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента включения в исследование. Последующие результаты клинических исследований показали, что при соблюдении этого срока возможно применять вакцину „Конвасэл” для ревакцинации после применения вакцин „Спутник”, „ЭпиВакКорона” и „КовиВак”», – цитирует Скворцову ТАСС.

Как добавила глава ФМБА, сейчас проводятся исследования продолжительности иммунитета у вакцинированных препаратом «Конвасэл», результаты ожидаются в мае.

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Конвасэл» 18 марта 2022 года. В начале апреля в Санкт-Петербурге запустили промышленное производство «Конвасэла». ФМБА планирует отказаться от зарубежного сырья для вакцины. Пострегистрационные исследования препарата запланированы на лето.

gxpnews