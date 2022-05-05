Paxlovid оказался бесполезен в качестве постконтактной профилактики

Компания Pfizer опубликовала крупное исследование, которое демонстрирует, что пероральный противовирусный препарат против COVID-19 Paxlovid неэффективен для предотвращения заражения коронавирусом у людей, живущих рядом с инфицированными.

В исследовании приняли участие 3000 взрослых пациентов, находившихся дома в контакте с человеком с симптомами коронавируса и положительным тестом на COVID-19. В ходе испытания им давали либо Paxlovid в течение пяти или 10 дней, либо плацебо.

Специалисты обнаружили, что у принимавших пятидневный курс Paxlovid вероятность заражения была на 32% ниже, чем у группы плацебо. Этот показатель вырос до 37% после 10 дней приема Paxlovid. Но результаты не показали статистической значимости и, как говорят исследователи, могли быть случайными.

Pfizer заявила, что данные по безопасности согласуются с предыдущими исследованиями. Эти испытания показали, что препарат почти на 90% эффективен в предотвращении госпитализации или смерти у пациентов с высоким риском тяжелого течения COVID-19 при приеме в течение пяти дней вскоре после появления симптомов.

«Хотя мы разочарованы результатами этого конкретного исследования, эти результаты не повлияли на убедительные данные об эффективности и безопасности, которые мы наблюдали в нашем более раннем исследовании пациентов с COVID-19», — заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Paxlovid, который состоит из комбинации двух разных противовирусных препаратов, в настоящее время одобрен для экстренного использования в более чем 60 странах мира для лечения пациентов с COVID-19 из группы высокого риска.

Согласно прогнозам аналитиков из Refinitiv, продажи Paxlovid в этом году достигнут 24 млрд долл.

Препарат нирматрелвир+ритонавир был одобрен FDA, EMA, включен в последнюю (15-ю) версию Клинических рекомендаций Минздрава России для лечения COVID-19. Также ВОЗ рекомендовала применять препарат Paxlovid от компании Pfizer для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации.

Николай Соколов

pharmvestnik