В Москве пролголимаб включили в перечень препаратов для лечения онкозаболеваний

В Москве включили пролголимаб в перечень препаратов для лечения онкозаболеваний. Он применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых пациентов, у которых выявлена меланома.

Правительство Москвы дополнило перечень препаратов, которые применяют для лечения онкологических заболеваний. В него включен российский препарат пролголимаб. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пролголимаб применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых пациентов, у которых выявлена меланома. Решение о его применении в городском здравоохранении было принято по предложению Московского онкологического общества. Потенциальное количество пациентов, которым показано назначение пролголимаба в этом году, составляет около 180 человек.

В декабре прошлого года правительство Москвы приняло решение о расширении программы обеспечения онкологических пациентов современной лекарственной терапией. В 2022 году онкобольных будут обеспечивать лекарствами по четырем новым нозологиям, писал «ФВ». Таргетные и иммунные препараты будут получать москвичи, страдающие еще четырьмя видами онкологических заболеваний: раком мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. Ранее Собянин отмечал, что стоимость лечения пациента с онкологией может достигать 500 тыс. руб. в месяц.

Артем Косенок

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