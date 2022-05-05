RNC Pharma сообщила об ажиотаже в марте на иностранные ветпрепараты

Аналитики RNC Pharma сообщили об ажиотаже в марте прежде всего на иностранные ветпрепараты. Доля отечественных компаний на рынке по итогам I квартала 2022 года рекордно сокращалась как в отношении денежного объема продаж, так и в натуральных величинах.

Суммарный объем розничного-коммерческого рынка ветеринарных препаратов в России без учета онлайн-сегмента по итогам I квартала 2022 года составил 4,7 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно результатов аналогичного периода прошлого года достигла 16% при проведении расчетов в российской валюте. Натуральные объемы потребления ветпрепаратов при этом продолжили сокращаться, здесь динамика относительно I квартала 2021 года составила -14,2% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего с начала текущего года в рознице было реализовано 31,5 млн МЕД, говорится в сообщении RNC Pharma, поступившем «ФВ».

Выдающиеся результаты по итогам I квартала 2022 года практически полностью были обеспечены активностью потребителей и участников рынка в марте. Так относительно марта прошлого года рублевый объем продаж вырос на 32,4%. Нельзя сказать, что это был абсолютно выдающийся результат. К примеру, по итогам марта 2020 года рублевый объем продаж составлял 33,2%, а в апреле 2021 года долгосрочная динамика продаж в рознице вообще достигла беспрецедентных показателей на уровне 45,3%. Впрочем, подобный результат объяснялся просто: март 2020 года на большей части Центральной России выдался аномально теплым, в итоге сезонный всплеск продаж случился на месяц раньше обычного. Апрель 2021 года как раз показывал возврат спроса в рамки нормальных сезонных показателей.

В текущем году погодные аномалии тоже присутствовали, но они скорее затягивали старт высокого сезона, а высокий спрос объяснялся ажиотажем, возникшем на фоне ситуации на Украине. Возникли опасения о возможном росте цен в связи с девальвацией российской валюты, а также уходом с рынка ряда иностранных компаний. В итоге на большинстве потребительских рынков наблюдался ажиотаж, не обошел он стороной и ветеринарное направление.

Потребители делали запасы прежде всего в отношении иностранных ветпрепаратов. В итоге доля отечественных компаний на рынке по итогам I квартала 2022 года рекордно сокращалась как в отношении денежного объема продаж, так и в натуральных величинах. Этот процесс продолжается уже не первый год, но именно в рамках текущего кризиса изменения были столь заметны. Суммарно за январь—март 2022 года доля продукции российского производства на рынке составляла 36,1% в денежном выражении, для сравнения по итогам I квартала прошлого года она составляла 41,3%, а в I квартале 2019 года и вовсе 43,1%. Аналогичным образом менялась и доля отечественных компаний в минимальных единицах дозирования, в I квартале 2022 года она составляла 62,7%, годом ранее — 65,4%.

По итогам I квартала 2022 года среди ТОР20 иностранных производителей по объему продаж максимальную рублевую динамику показала итальянская «ИСФ Индустрия Химика», в рознице компания продавала только один продукт — антибиотик «Цефален» для лечения собак, по сравнению с I кварталом 2021 года продажи удвоились. Внушительный результат показала также чешская «Контипро», речь идет о препарате «Бонхарен» для лечения артрозов, артритов и других заболеваний суставов у лошадей, собак и кошек, здесь показатель прироста составил 90%.

Из числа крупнейших отечественных компаний аналитики отмечают «Силму» (+20%) и «Агробиопром» (+17%). «Силма» реализует в рознице только один продукт — энтеросорбент «Энтерозоо», собственно, данный производитель широко известен на фармацевтическом рынке как производитель аналогичного препарата для людей «Энтеросгель». У «Агробиопрома» куда более разнообразный портфель, здесь отметим противогельминтик «Фенпраз» (рост на 32%) и седативный препарат «Ветспокоин» (+22%).

Артем Косенок

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