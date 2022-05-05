Скворцова рассказала о возможности сочетать «Конвасэл» с другими вакцинами

Вакцина от коронавируса «Конвасэл» подходит для ревакцинации после «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Об этом сообщила Вероника Скворцова. Сейчас проводятся исследования продолжительности иммунитета у вакцинированных.

Вакциной от коронавируса «Конвасэл» можно ревакцинироваться после прививки другим препаратом. Разработка ФМБА сочетается со «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

«В клиническое исследование [вакцины] было включено 155 добровольцев: 20 человек на первой фазе и 135 человек во второй. Добровольцы могли быть вакцинированы против коронавируса любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента включения в исследование», — сказала она ТАСС.

По словам главы ФМБА, сейчас проводятся исследования продолжительности иммунитета у вакцинированных, результаты которых будут доступны уже в этом месяце.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» против COVID-19 19 марта. Это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. В России еще не было вакцин против COVID-19 такого типа.

Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году в рамках Года науки и технологий на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге. Промышленная площадка позволяет выпускать до 30 млн двукратных доз ежегодно.

Ринат Васбеев

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