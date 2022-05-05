«Фармасинтез» зарегистрировал аналог препарата Pfizer от COVID-19

Минздрав РФ выдал компании Викрама Пунии «Фармасинтез» регудостоверение на нирматрелвир+ритонавир. Это аналог перорального препарата Paxlovid от Pfizer. Продаваться он будет под ТН Миробивир, следует из Государственного реестра лекарственных средств. Минздрав РФ выдал компании Викрама Пунии «Фармасинтез» регудостоверение на нирматрелвир+ритонавир. Это аналог перорального препарата Paxlovid от Pfizer. Продаваться он будет под ТН Миробивир, следует из Государственного реестра лекарственных средств.

Дозировка нирматрелвира и ритонавира в Миробивире составляет 150+100 мг соответственно. Препарат показан для терапии взрослых пациентов с COVID-19 в легкой и среднетяжелой форме.

В феврале «Фармасинтез» запустил клинические исследования I-II фаз для оценки безопасности и переносимости нирматрелвира в комбинации с ритонавиром в амбулаторном лечении COVID-19 в сравнении со стандартной терапией. В исследовании должны войти 250 человек, будут задействованы 10 медорганизаций. Разрешение на КИ действует до конца 2023 года.

Нирматрелвир с ритонавиром – оригинальная разработка Pfizer, вышедшая на американский рынок в конце 2021 года и одобренная Всемирной организацией здравоохранения как средство для лечения COVID-19 в легкой и средней форме у пациентов с высоким риском госпитализации.

Сочетание этих активных веществ с конца прошлого года входит во Временные рекомендации Минздрава по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции среди средств этиотропного лечения. Препарат от Pfizer в России не зарегистрирован. В конце апреля 2022 года РУ получила компания «Промомед» на препарат на основе нирматрелвира с ритонавиром под ТН Скайвира.