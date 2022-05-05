Renewal в 2022 году планирует выпустить 50 новых лекарств

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal («ПФК Обновление»), выпускающая около 170 наименований лекарств, в текущем году планирует почти на треть увеличить количество производимых препаратов. Об этом заявил исполнительный директор компании Владимир Гречкин.

«Маркетинговая стратегия компании просчитывается на 6-9 лет вперед. В проработке на сегодняшний день более 130 новых позиций. В прошлом году мы выпустили 40 новых препаратов. В этом году мы выпускаем 50 новых препаратов. Эти лекарства покрывают большинство терапевтических групп: сердечно-сосудистые, противовирусные, гормональные препараты и так далее. Мы нацелены выпускать дженерики, то есть аналоги импортных препаратов. И вся стратегия компании как раз в ближайшие годы рассчитана на замещение импортных препаратов», – цитирует Гречкина nsk.bfm.ru.

Российский фармпроизводитель Renewal 19 апреля начал выпускать отечественный препарат для лечения щитовидной железы «L-тироксин».

gxpnews