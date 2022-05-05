В Бразилии «Молнупиравир» одобрили для лечения коронавируса

Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) зарегистрировало препарат «Молнупиравир» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Руководство Anvisa 4 мая разрешило экстренное применение препарата „Молнупиравир” компании Merck Sharp & Dohme для лечения COVID-19», – сообщил регулятор.

Как отмечается, это лекарство ранее одобрили регуляторы США, ЕС, Японии, Великобритании и Австралии, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Его уже используют в 17 странах.

Препарат будут назначать взрослым пациентам с коронавирусом, с повышенным риском ухудшения состояния и развития тяжелой формы заболевания, тем, кому не требуется искусственная вентиляция легких и не подходят другие варианты лечения. Он противопоказан беременным и кормящим, так как в высоких дозах может представлять риск для развития плода.

«Молнупиравир» – это пероральный аналог рибонуклеозида, который ингибирует репликацию нескольких вирусов РНК, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Он продемонстрировал эффективность против нескольких вариантов COVID-19, а также против SARS-CoV-1 и MERS.

Правительство России ранее добавило «Молнупиравир» в перечень ЖНВЛП.

gxpnews