Цены на новые лекарственные формы «Арепливира» согласовала ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации согласовала цены на новые лекарственные формы «Арепливира» – препарата, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Стоимость порошка, концентрата и лиофилизата лекарственного препарата „Арепливир” производства АО „Биохимик” составила 918 рублей за ампулу/флакон. После их включения в перечень ЖНВЛП согласованные цены снизились на 8%», – говорится в сообщении.

Цена указана за ампулу/флакон, содержащий 400 мг препарата. Новые лекарственные формы предназначены для приготовления раствора для инфузий, добавили в ведомстве.

ФАС ранее согласовала цены на российские препараты от COVID-19 и новые формы детской вакцины от коронавируса.

gxpnews