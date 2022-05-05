Цены на новые лекарственные формы «Арепливира» согласовала ФАС Мошенники от имени Росздравнадзора предлагают россиянам компенсацию за лекарства » Мартовский ажиотаж Первый квартал 2022 года стал очень тяжелым для фармацевтического рынка России, показав одновременно очень высокие продажи из-за ажиотажного спроса в конце февраля – начале марта. DSM Group подводит итоги квартала и сравнивает продажи марта 2022-го и марта 2020-го, который тоже стал рекордным – из-за начала пандемии коронавируса. Об итогах первого квартала и доступности лекарственных препаратов в 2022 году основатель и генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказывает гендиректору GxP News Ирине Новиковой. gxpnews