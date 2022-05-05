Мошенники от имени Росздравнадзора предлагают россиянам компенсацию за лекарства

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) предупредила россиян о мошеннических случаях, которые в последнее время снова участились в регионах страны. Злоумышленники, представляясь вымышленными именами или именами сотрудников ведомства, вымогают у людей деньги, предлагая взамен лжельготу, материальную компенсацию за якобы некачественно оказанное лечение или за приобретенные ранее биологически активные добавки и лекарства.

«Общение со своими жертвами преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счета в одном из российских банков. В связи с этим Росздравнадзор официально заявляет, что в компетенцию службы входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения, а сотрудники ведомства не имеют полномочий запрашивать у граждан денежные средства», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Росздравнадзора.

Ведомство призывает граждан проявлять бдительность и обо всех похожих случаях сообщать в правоохранительные органы или в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по телефону +7 (499) 578-01-06, электронному адресу info@roszdravnadzor.gov.ru, а также в территориальные органы Росздравнадзора по месту жительства.

Росздравнадзор ранее заблокировал 100 сайтов за нелегальную торговлю лекарствами.

gxpnews