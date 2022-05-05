Мишустин призвал ФТС обеспечить беспрепятственное поступление в Россию лекарств

Мишустин заявил о приоритетности прохождения на таможне товаров первой необходимости — лекарств и медицинских изделий. Товары первой необходимости должны поступать беспрепятственно.

Товарам первой необходимости сейчас крайне важно обеспечить беспрепятственное быстрое поступление. В их числе лекарства и медицинские изделия. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

«При снижении таможенных пошлин и при непростых сейчас процедурах экспорта и импорта все это тоже нужно упрощать, чем вы и занимаетесь. И электронная торговля сегодня будет играть большую роль. Мы приняли важное решение: повысили в том числе пороги ввоза соответствующих товаров беспошлинной торговли через электронные площадки, что также поможет стимулировать импорт в нашу страну», — отметил премьер.

Глава ФТС сообщил, что в соответствии с принятым решением обнулены ввозные таможенные пошлины на 1075 групп товаров, и это прежде всего касается критического импорта: лекарственных средств, продовольствия, машин и механизмов, которые необходимы нашей промышленности.

«Этой льготой воспользовались уже 10 тыс. участников внешнеэкономической деятельности. Льгота предоставлена на сумму 13 млрд руб.», — подчеркнул Булавин.

В середине марта в ФТС сообщили, что ввели для товаров первой необходимости первоочередной порядок прохождения таможенного контроля. В частности, новые правила распространяются на лекарства, вакцины и средства дезинфекции. Тогда отмечалось, что ФТС перешла на усиленный режим работы, чтобы минимизировать негативные последствия санкций. Тогда же стало известно об обнулении таможенных пошлин.

В апреле глава службы Владимир Булавин заявил, что импорт медикаментов из Евросоюза и США сохранился на уровне 2021 года. Он объяснил это тем, что на лекарства не распространяются санкции. Однако Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что доставка медизделий и лекарств сталкивается с транспортными, страховыми и таможенными препятствиями. Объем поставок, согласно данным ВТО, ранее составлял около 1,5 млрд евро (1,6 млрд долл.) в год, а в апреле — около половины от прежних объемов.

Артем Косенок

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