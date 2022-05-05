На «горячую линию» Росздравнадзора для аптек не поступило ни одного звонка

Росздравнадзор сообщил об отсутствии обращений со стороны аптек по вопросам поставки медикаментов. За 1,5 месяца работы «горячей линии» не поступило ни одного звонка. В службе связали это с тем, что оптовые организации выстраивают новые логистические цепочки поставок лекарств из-за рубежа и срывов их поставок в аптеки не наблюдается.

Аптечные организации не обращались по вопросам поставки медикаментов в Росздравнадзор. За 1,5 месяца работы «горячей линии» не поступило ни одного звонка, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Отсутствие обращений аптек на «горячую линию» Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа. На сегодняшний день срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков не наблюдается», — отметили в пресс-службе.

«Горячая линия» Росздравнадзора для аптечных организаций заработала 22 марта по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Предполагалось, что на нее можно будет обратиться по вопросам поставок медикаментов. Анализ жалоб аптечных организаций на отказ оптовиков поставлять лекарства позволили бы правительству, Минздраву и Росздравнадзору принимать оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения населения. В середине апреля сообщалось, что Росздравнадзор увеличил штат операторов, принимающих звонки по телефону круглосуточной «горячей линии».

Ранее в начале марта Минтранс открыл «горячую линию» для решения вопросов транспортной логистики. При возникновении трудностей с международными перевозками на нее могут обращаться как заказчики грузов, так и логистические компании.

Артем Косенок

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