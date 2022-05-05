Regeneron увеличила доходы в I квартале

Компания Regeneron опубликовала финансовый отчет за I квартал этого года. С января этого года моноклональные антитела против COVID-19 запрещены в США, но за счет «Эйлеа» и «Дупиксента» компания смогла увеличить доходы.

Regeneron представила финансовые результаты I квартала этого года. В целом квартальная выруча составила 2,97 млрд долл. Это на 17% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Препарат «Эйлеа» для лечения заболеваний глаз принес компании 1,52 млрд долл. Это на 11%, чем в прошлом году. «Дупиксент» против атопического дерматита заработал 1,81 млрд долл., что на 43% больше, чем за тот же квартал прошлого года.

В течение квартала «Дупиксент» был одобрен для использования у детей с тяжелой астмой в возрасте от шести до 11 лет. Также FDA начала приоритетное внеочередное рассмотрение заявки на регистрацию средства для детей в возрасте от 6 месяцев до пяти лет с атопическим дерматитом и подростков от 12 лет и старше с эозинофильным эзофагитом.

Также в этом году Regeneron подала заявление о лицензировании «Эйлеа» для режима дозирования раз в 16 недель у пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией.

Антитела против COVID-19 REGEN-COV, которые были значимыми источниками дохода для компании, сейчас не используются. В январе FDA ограничило использование REGEN-COV из-за его ограниченной эффективности против варианта «Омикрон» коронавируса. Таким образом, за I квартал компания не получала доходов от препарата.

Также в процессе разработки у Regeneron находится около 35 кандидатных препаратов, находящихся в стадии клинической разработки. Эти активы включают в себя антитело к LAG-3 fianlimab, которое в настоящее время находится в III фазе испытаний, и odronextamab, биспецифическое антитело к CD20xCD3, которое недавно получило статус «ускоренного рассмотрения» для лечения фолликулярной лимфомы и диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы.

Николай Соколов

pharmvestnik