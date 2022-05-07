На пути к параллельному импорту: когда в России могут разрешить ввоз лекарств без согласия производителей

«Если нам угрожают, мы тоже можем принимать непопулярные решения»: что участники рынка думают о введении параллельного импорта.

В марте импорт в Россию всех категорий товаров, по данным таможни, сократился на 30%. Как сообщала ФТС, еще в январе-феврале объемы импорта были рекордными, но в марте на торговле сказались ограничения в логистике. Цифры падения объемов ввоза фармпродукции не озвучивались, но агентство Reuters со ссылкой на участников рынка писало, что санкции могут привести к сбоям поставок лекарств и медицинских устройств. Доля импортных лекарств без учета дженериков с импортными компонентами составляет в России более 50%. Опрошенные GXP News эксперты считают, что правительство в качестве защитной меры готовится к легализации параллельного импорта лекарств, в том числе и дженериков.

Шаги в сторону параллельного импорта

В марте правительство приняло решение разрешить ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей и постановление, которое отменяет ответственность за так называемый параллельный импорт, запрещенный в России долгие годы. Список товаров, разрешенных к параллельному импорту, утвержден приказом Минпромторга от 19 апреля 2022 года, туда входит 30 категорий товаров по классификации ВЭД ЕАЭС (фармацевтическая продукция), но данный список не является конечным и может быть доработан.

В марте этого года Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», позволяющий ввозить в Россию зарегистрированные в стране препараты в упаковках, предназначенных для обращения в других государствах. На ввозимые лекарства будут наноситься самоклеящиеся этикетки, содержащие информацию о препарате на русском языке. Кроме того, в марте уже начали действовать поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ФЗ «О контрактной системе», которые позволяют правительству в 2022 году устанавливать группу товаров, в отношении которой не будут применяться положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

gxpnews