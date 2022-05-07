Чистая прибыль Moderna в I квартале выросла в три раза

Чистая прибыль американской биотехнологической компании Moderna в I квартале 2022 года составила $3,6 млрд, или $8,58 в расчете на акцию, что в три раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает фармпроизводитель.

Выручка компании в январе – марте выросла до $6 млрд с $1,9 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $4,2 млрд. Показатели выросли на фоне высоких продаж вакцины от COVID-19.

Выручка от продажи вакцины от коронавируса составила $5,9 млрд по сравнению с $1,7 млрд за тот же период прошлого года.

Генеральный директор компании Стефан Бансель надеется, что Moderna зафиксирует еще более высокие продажи вакцины во второй половине этого года, так как правительства заказывают больше доз препарата для осенних кампаний вакцинации.

Компания подтвердила прогноз по годовой выручке на уровне $21 млрд.

gxpnews