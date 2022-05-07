Пролголимаб вошел в перечень московской онкопрограммы

Правительство Москвы дополнило перечень лекарств, применяемых для терапии онкологических заболеваний. В него вошел препарат с МНН пролголимаб (Фортека от «Биокада»). Правительство Москвы дополнило перечень лекарств, применяемых для терапии онкологических заболеваний. В него вошел препарат с МНН пролголимаб (Фортека от «Биокада»).

Препарат Фортека показан для лечения взрослых пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой. Пролголимаб входит в перечень ЖНВЛП с 2021 года. Он является конкурентом ниволумабу (Опдиво от BMS) и пембролизумабу (Китруда от MSD), которые также входят в перечень ЖНВЛП и претендовали на включение в программу «14 ВЗН», но комиссия Минздрава РФ не стала рассматривать заявки на их включение из-за ограниченности бюджета ВЗН.

Решение о включении пролголимаба в перечень лекарств, закупаемых Москвой для лечения онкозаболеваний, принято по предложению Московского онкологического общества. Потенциальное количество пациентов, которым показано назначение препарата, составляет около 180 человек. Цена за упаковку пролголимаба (один флакон объемом 5 мл) составляет 149,76 тысячи рублей без учета НДС.

В декабре 2021 года правительство Москвы утвердило постановление, расширяющее программу обеспечения онкологических пациентов современной лекарственной терапией.

Изначально программа, действовавшая с 2019 года, предполагала обеспечение онкопрепаратами больных шестью заболеваниями – раком молочной железы, предстательной железы, колоректальным раком, раком почки, меланомой, раком бронхов и легкого. В расширенной версии программы появились четыре новых разновидности рака – мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. Правительство Москвы также включило в расширенную программу новые препараты: абемациклиб (Зенлистик от Eli Lilly), церитиниб (Жавлор от Pierre Fabre), винбластин (в России производится «Верофармом») и винфлунин (Зикадия от Novartis).

Учитывая включение пролголимаба в перечень онкопрепаратов, закупаемых Москвой, в настоящее время в номенклатуру программы входит 91 препарат.

В начале 2022 года Департамент здравоохранения Москвы также утвердил приказ, регламентирующий проведение в течение 2022 года наблюдательного исследования онкопрепаратов, по результатам которого будет приниматься решение, стоит ли включать лекарственное средство в региональную онкопрограмму.

В перечень исследуемых препаратов вошли абемациклиб (Зенлистик от Eli Lilly), олапариб (Линпарза от AstraZeneca), осимертиниб (Тагриссо от AstraZeneca), энзалутамид (Кстанди от Astellas), алпелисиб (Пикрэй от Novartis), апалутамид (Эрлеада от J&J), кабозантиниб (Кабометикс от Ipsen Pharma), талазопариб (Талценна от Pfizer), дурвалумаб (Имфинзи от AstraZeneca) и пролголимаб (Фортека от «Биокада»). Лишь четыре лекарственных средства (Зенлистик, Линпарза, Тагриссо и Кстанди) из этого списка закупались по московской онкопрограмме на момент утверждения перечня.

В январе 2022 года стало известно, что возможностью принять участие в исследовании наделяются только те пациенты, общая стоимость имущества которых не превышает полной стоимости курса лечения.