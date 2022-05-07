Минздрав одобрил второй российский аналог Paxlovid

Минздрав одобрил препарат «Миробивир» для лечения COVID-19 от компании «Фармасинтез». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство содержит комбинацию действующих веществ нирматрелвир+ритонавир. Данная комбинация входит в состав оригинального препарата от компании Pfizer под названием Paxlovid.

По данным реестра, препарат выпускается в виде таблеток и содержит 150 мг нирматрелвира и 100 мг ритонавира. Основной компонент нирматрелвир является ингибитором основной протеазы SARS-CoV-2 (Mpro), что приводит к предотвращению вирусной репликации.

Нирматрелвир используется в сочетании с низкой дозой ритонавира, лекарственного средства от ВИЧ. Ритонавир помогает замедлить метаболизм или распад нирматрелвира, что позволяет ему сохранять активность в течение более длительного времени.

Лекарство предназначено для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения.

Препарат «Миробивир» содержит набор таблеток с нирматрелвиром и ритонавиром по отдельности. Поэтому при лечении необходимы две таблетки нирматрелвира и одна таблетка ритонавира на один прием, указано в инструкции. Принимают лекарство два раза в сутки в течение пяти дней. Применять препарат рекомендуют как можно раньше после постановки диагноза или в течение пяти дней после появления первых симптомов, отмечено в инструкции.

Препарат противопоказан пациентам до 18 лет, беременным, планирующим беременность и кормящим женщинам.

Наиболее частыми побочными действиями при приеме лекарства в документе отмечены: потеря вкуса, диарея, тошнота, рвота и утомляемость.

Ранее компания «Фармасинтез» подала заявку в Минздрав на регистрацию препарата нирматрелвир+ритонавир с другим торговым наименованием – «Виконавир».

Препарат нирматрелвир+ритонавир был одобрен FDA, EMA, включен в последнюю (15-ю) версию Клинических рекомендаций Минздрава для лечения COVID-19. Также ранее ВОЗ назвала Paxlovid наилучшим решением для терапии легких и среднетяжелых случаев COVID-19 у пациентов с высоким риском тяжелого течения болезни.

Вероника Догузова

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