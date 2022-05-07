Опубликован рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2021 года

Выручка ТОП10 аптечных сетей составила 645,27 млрд.
Наибольший прирост продаж в выручке по сравнению с 2020 годом показала сеть «Ригла». Совокупная выручка сети увеличилась на 11,3 млрд рублей и составила 105,7 млрд рублей.
Наименее успешным прошлый год стал для сети «Эркафарм & Мелодия здоровья (Москва)», выручка которой сократилась на 4,4% по сравнению с 2020 годом и составила 88,9 млрд рублей.
Среди крупнейших по объему продаж маркетинговых партнерств и франчайзинговых объединений на аптечном рынке оказались АСНА (203 млрд рублей), «Проаптека» (147,1 млрд рублей) и Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса (99,4 млрд рублей).
Самую заметную среднемесячную выручку на одну точку показала сеть «Здоров.ру» (15,96 млн рублей). Больше всего точек в управлении сети «Имплозия» – 3,7 тысячи, а самый широкий на рынке географический охват – у сети «Магнит Аптека», точки которой присутствуют в 63 регионах.
Наивысший средний чек за год – у московской «Омнифарм» (3,84 тысячи рублей), за ней следуют A.v.e (2,31 тысячи рублей) и «Сбер Еаптека» (1,88 тысячи рублей).
Полный рейтинг и другие подробности – в материале, а также в ближайшем номере журнала Vademecum.
Рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России» составляется два раза в год по итогам анализа официальной отчетности компаний, анкетирования сетевых игроков, опроса участников фармрынка и расчетов аналитиков. При расчетах выручки сетей не учитываются НДС и средства от продаж льготных лекарств.
Иллюстрация: Роман Коновалов