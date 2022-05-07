Опубликован рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2021 года

Совокупная выручка 200 крупнейших аптечных сетей России в 2021 году составила 1,16 трлн рублей, подсчитал Аналитический центр Vademecum. Под управлением этих сетей находится свыше 42 тысяч аптек, более половины из них принадлежат ТОП10 игроков рынка. Совокупная выручка 200 крупнейших аптечных сетей России в 2021 году составила 1,16 трлн рублей, подсчитал Аналитический центр Vademecum. Под управлением этих сетей находится свыше 42 тысяч аптек, более половины из них принадлежат ТОП10 игроков рынка.

Выручка ТОП10 аптечных сетей составила 645,27 млрд.

Наибольший прирост продаж в выручке по сравнению с 2020 годом показала сеть «Ригла». Совокупная выручка сети увеличилась на 11,3 млрд рублей и составила 105,7 млрд рублей.

Наименее успешным прошлый год стал для сети «Эркафарм & Мелодия здоровья (Москва)», выручка которой сократилась на 4,4% по сравнению с 2020 годом и составила 88,9 млрд рублей.

Среди крупнейших по объему продаж маркетинговых партнерств и франчайзинговых объединений на аптечном рынке оказались АСНА (203 млрд рублей), «Проаптека» (147,1 млрд рублей) и Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса (99,4 млрд рублей).

Самую заметную среднемесячную выручку на одну точку показала сеть «Здоров.ру» (15,96 млн рублей). Больше всего точек в управлении сети «Имплозия» – 3,7 тысячи, а самый широкий на рынке географический охват – у сети «Магнит Аптека», точки которой присутствуют в 63 регионах.

Наивысший средний чек за год – у московской «Омнифарм» (3,84 тысячи рублей), за ней следуют A.v.e (2,31 тысячи рублей) и «Сбер Еаптека» (1,88 тысячи рублей).

Полный рейтинг и другие подробности – в материале, а также в ближайшем номере журнала Vademecum.

Рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России» составляется два раза в год по итогам анализа официальной отчетности компаний, анкетирования сетевых игроков, опроса участников фармрынка и расчетов аналитиков. При расчетах выручки сетей не учитываются НДС и средства от продаж льготных лекарств.

Иллюстрация: Роман Коновалов

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