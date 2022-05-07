FDA ограничило использование вакцины J&J из-за побочных эффектов

FDA ограничило использование вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson из-за побочных эффектов, зарегистрированных у пациентов.

Американский медицинский регулятор FDA заявил, что ограничивает использование вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 у взрослых из-за риска появления у пациентов случаев тромбоза, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что препарат J&J может вводиться в случаях, когда другие разрешенные против COVID-19 вакцины не доступны для пациентов или если человек не хочет использовать другие прививки.

Ранее случаи тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТС) уже были зарегистрированы у реципиентов вакцины J&J. Производитель добавил этот синдром в инструкцию препарата.

Ранее FDA внесло другие поправки в описание вакцины J&J, включив в него риск иммунной тромбоцитопении. За несколько месяцев до этого регулятор Европейского союза принял аналогичные меры.

Reuters пишет, что вакцину J&J практически не использовали в странах с высоким уровнем дохода из-за сообщений о случаях тромбоза, а также производственных проблем и опасений по поводу ее эффективности.

В прошлом месяце производитель принял решение не делать больше прогнозов по продажам вакцины против COVID-19. В I квартале продажи препарата составили 457 млн долл., тогда как эксперты ожидали выручку в 785 млн долл.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в декабре рекомендовали американцам делать прививки мРНК от Pfizer и Moderna вместо вакцины J&J.

По данным CDC, около 18,7 млн американцев получили прививку против COVID-19 от J&J по сравнению с 217,5 млн человек, получившими вакцину Moderna, и 340,6 млн человек, получившими препарат Pfizer.

Николай Соколов

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