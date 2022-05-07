Поставщик фармингредиентов IMCD прекратил свою деятельность в России

Нидерландский поставщик фармингредиентов IMCD прекратил свою деятельность в России. Компания приняла решение закрыть свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Нидерландский поставщик фармацевтических ингредиентов IMCD прекратил свою деятельность в России. Компания приняла решение закрыть свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе IMCD.

«IMCD прекратит свою деятельность и продолжит поддерживать сотрудников своих российских офисов на протяжении всего переходного периода. После его завершения IMCD больше не будет присутствовать в России», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято вслед за приостановкой IMCD с начала марта импортных и экспортных операций в России и сокращением местного бизнеса в стране на фоне санкций, отметили в компании.

«ФВ» ранее писал, что ряд зарубежных фармацевтических компаний сообщили об изменении в работе на российском рынке. Так, они прекратили инвестиции и приостановили новые клинические исследования в стране. При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Фото: imcdgroup.com

Артем Косенок

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