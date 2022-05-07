США отмечают многократное снижение экспорта фармпродукции в Россию

Объем экспорта фармацевтической продукции из США снизился в марте в четыре раза. Он сократился с 60 млн до 14 млн долл., говорят данные внешнеторговой статистики американского Бюро переписей.

Объем экспорта фармацевтической продукции из США снизился в марте, сократившись более чем в четыре раза, — с 60 млн до 14 млн долл. Об этом говорят данные внешнеторговой статистики американского Бюро переписей, которые приводит РБК. Снижение в марте наблюдается также и в других отраслях: промышленное оборудование и автомобили.

В конце апреля глава ФТС Владимир Булавин заявил, что временно приостанавливает публикацию данных по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений». Также, по его словам, импорт медикаментов из Евросоюза и США сохранился на уровне 2021 года. Булавин объяснил это тем, что на лекарства не распространяются санкции. Reuters со ссылкой на источники сообщил, что доставка медизделий и препаратов сталкивается с транспортными, страховыми и таможенными препятствиями. При этом экспорт уже составляет примерно половину от прежних объемов.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить товарам первой необходимости, в том числе лекарствам и медизделиям, беспрепятственное и быстрое поступление.

Артем Косенок

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