Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта

Лекарства не вошли в перечень товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт. В список попала другая фармацевтическая продукция.

Министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, которые будет возможно ввозить в Россию через параллельный импорт. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Лекарственные препараты в перечень не вошли. Но список пополнила другая фармацевтическая продукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, которые производит Johnson & Johnson, а также товары под кодом 3006 50 000 0 — сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи.

В конце марта Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию. При этом J&J продолжит поставлять лекарства и медицинское оборудование.

Изменения в законодательстве, которые позволили легализовать параллельный импорт, были приняты в начале марта с первым пакетом антисанкционных мер. В конце того же месяца президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет в случае дефицита ввозить в страну препараты в неруссифицированной вторичной упаковке. При этом такие пачки должны иметь стикер на русском языке.

Параллельный импорт, или, по-другому — международный принцип исчерпания прав, это элемент регулирования экономических отношений, который должен быть в любой правовой системе, считает президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев. Это соответствует международным конвенциям и международному подходу, отметил он.

«Если необходимо получать лекарства, которые у нас не продают, а продают в соседней стране, мы должны иметь возможность покупать их там. Это касается и лекарств, и медицинских изделий, любого товара, которого недостаточно на рынке», — считает эксперт. Он также отметил, что механизм стоит использовать не только в условиях санкций, но и в обычно режиме, если существует дефицит определенных товаров.

По мнению коммерческого директора Solopharm Сергея Трифонова, введение параллельного импорта может негативно сказаться на развитии производств в России. Он назвал его законной контрабандой. «Для нас, для российской фармы, для производителей нет ничего хорошего, потому что если вы завозите товар из других стран, если вам не нужно его производить, то зачем вам завод в России. Завозите, и все. Это второй эшелон, поэтому этот закон для фармотрасли не является очень хорошим», — пояснил Трифонов в рамках пресс-конференции на заводе в Санкт-Петербурге 28 апреля.

Маргарита Грошева

Юлия Куликова

pharmvestnik