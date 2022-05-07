СМИ сообщили о возможном переносе европейского офиса ВОЗ в Москве

Reuters сообщил о возможном переносе регионального офиса ВОЗ в Москве. Агентство ссылается на источники и проект резолюции, который могут рассмотреть 10 мая. Страновой офис ВОЗ в России продолжит свою работу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит возможность закрытия офиса Европейского регионального бюро в Москве. Об этом 5 мая сообщило Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ и три дипломатических и политических источника.

Речь идет о резолюции, которую могут рассмотреть 10 мая по инициативе Украины. Ее подписали 38 стран — членов ВОЗ. В проекте документа нет речи об исключении России из своего состава или ограничении ее права голоса. Может быть решен вопрос о переносе расположенного в Москве офиса Европейского регионального бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (открыт в 2015 году), а также о приостановке проведения заседаний в России.

Страновой офис ВОЗ в России, который был открыт в декабре 1998 года в Москве, продолжит свою работу. Основной офис Европейского регионального бюро ВОЗ находится в Копенгагене.

Ринат Васбеев

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