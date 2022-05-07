В Иркутской области сменился министр здравоохранения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова, руководившая ведомством с 31 декабря 2021 года, покинула пост по собственному желанию и вернулась на работу в Иркутскую районную больницу в статусе главного врача. И. о. руководителя регионального Минздрава стал замминистра Алексей Шелехов.

Заявление на увольнение Данилова написала 29 апреля, сообщили в Минздраве региона.

Анна Данилова с марта 2006 по октябрь 2017 года была главврачом Жигаловской районной больницы, затем перешла на должность руководителя Иркутской городской поликлиники №11, где проработала до октября 2020 года. Данилова была назначена на пост и. о. главы Минздрава региона после того, как действующий министр здравоохранения Наталья Ледяева стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий) при поставке масок и респираторов в региональные медучреждения. Сейчас Ледяева находится под домашним арестом, а уголовное дело с обвинительным заключением передано в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Тогда в должности и. о. руководителя Минздрава Иркутской области Данилова проработала около месяца – в ноябре 2020 года на этот пост был назначен Яков Сандаков, а Данилова стала руководителем Иркутской районной больницы. Сандаков руководил ведомством чуть больше года, 30 декабря 2021 года он покинул пост по собственному желанию. После этого Данилова вновь стала исполнять обязанности главы областного Минздрава.

Алексей Шелехов в 1995 году окончил Иркутский ГМУ по специальности «лечебное дело». В 1998 году прошел аспирантуру в Иркутском научном центре хирургии и травматологии по специальности «хирургия», в 2015 году – профессиональную переподготовку по «организации здравоохранения и общественного здоровья» в Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования. Имеет ученую степень доктора медицинских наук. В сентябре 2020 года стал профессором на кафедре факультетской хирургии в Иркутском ГМУ.

Шелехов имеет стаж работы онкологом более 27 лет. Работал в качестве врача-хирурга, а также заместителем главврача по медицинской части в онкологическом диспансере Иркутской области. В декабре 2020 года был назначен на пост замглавы регионального Минздрава.