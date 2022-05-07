Назначен руководитель Минздрава Челябинской области

И. о. губернатора Челябинской области Ирина Гехт назначила врио министра здравоохранения региона первого замглавы ведомства Дмитрия Тарасова. Он сменил Юрия Семенова, занимавшего пост с сентября 2019 года и ушедшего в отставку на фоне скандала с возбуждением уголовного дела в отношении замминистра Александра Кузнецова. Тарасов ранее уже возглавлял Минздрав региона.

Он будет совмещать должности замминистра и врио руководителя ведомства.

Дмитрий Тарасов в 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию, затем прошел интернатуру, клиническую ординатуру и очную аспирантуру на кафедре госпитальной хирургии в этом же медвузе. В 2006 году получил степень кандидата медицинских наук.

Трудовую деятельность Тарасов начал в 1997 году в качестве медбрата в отделении кардиореанимации Челябинской областной клинической больницы, в 2001 году начал работать хирургом в этом медучреждении. В 2007 году перешел на должность исполнительного директора «Инвитро-Урал», спустя три года стал председателем Комитета информационного и программного обеспечения правительства Челябинской области, а в 2011 году был назначен министром информационных технологий и связи региона.

В 2013 году Тарасов стал руководителем регионального Минздрава, возглавлял ведомство в течение года. С 2014 по 2019 год был главврачом в ГКБ №1 Челябинска. Кроме того, в 2014 году он стал депутатом Челябинской гордумы, работал в составе постоянной комиссии по бюджету, налогам и социальной политике. В 2019 году исполнял обязанности заместителя председателя Городской думы. В конце декабря 2020 года Тарасов был назначен и. о. первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области.

Юрий Семенов, возглавлявший Минздрав Челябинской области с сентября 2019 года, оставил пост в начале мая 2022 года и перешел на работу главврачом регионального перинатального центра.

В Минздраве региона ранее произошел скандал с участием замруководителя ведомства Александра Кузнецова, ставшего фигурантом дела по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере). Как полагает следствие, в 2020 году Кузнецов поспособствовал заключению госконтрактов с несколькими юрлицами на поставку компьютерных томографов Optima CT540 по завышенной стоимости, что привело к хищению из регионального бюджета 63 млн рублей. Кузнецов находится в СИЗО.