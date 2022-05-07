Московский эндокринный завод готов выпускать средства для наркоза животных

Московский эндокринный завод готов наладить выпуск обезболивающих средств для общего наркоза и анестезии животных, рассказала гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в интервью изданию «Ветеринария и жизнь».

«Сейчас у нас совершенно нет отечественных аналогов лекарств, которые применялись бы для наркоза животных. Хотя иностранные производители таких ветпрепаратов не уходят с нашего рынка, потребности в этом направлении с каждым годом растут. Политика импортозамещения также требует от нас разработки этих лекарств. Сейчас в этом направлении двигается Минсельхоз и Московский эндокринный завод, который готов по заказу ветклиник изготавливать эти препараты», — рассказала Татьяна Колчанова.

Она отметила, что аналогичная ситуация складывается и с антибиотиками для животных. По мнению Татьяны Колчановой, сегодня необходимо принимать срочные меры, для того чтобы локализовать производство отечественных ветпрепаратов в России.

gxpnews