Более 1,2 тыс. компаний в РФ с 1 мая присоединились к эксперименту по маркировке БАД

Более 1,2 тыс. компаний присоединились к эксперименту по маркировке биологически активных добавок (БАД) с 1 мая 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Пилотный проект по цифровой маркировке биологически активных добавок к пище начался в России 1 мая 2021 года. За год к нему присоединилось более 1,2 тыс. компаний, которые занимаются оборотом БАД. Из них более 1 тыс. — представители оптового и розничного звена, 126 — импортеры, 115 — производители, в том числе: “Эвалар”, Amway, “Гербалайф”, Solgar, “Фармстандарт”, Stada, Queisser Pharma, Abbott и другие», — отметили в ЦРПТ.

Отмечается, что за время эксперимента промаркировано почти 900 тыс. упаковок БАД и создано более 1,5 тыс. карточек товаров в национальном каталоге. В ходе пилотного проекта успешно реализована полная цепочка прослеживаемости товара от производителя или импортера до конечного потребителя. В национальном каталоге внедрена возможность создания карточек товаров, на которые получены свидетельства о государственной регистрации в России, Армении, Казахстане и Белоруссии, рассказали в ЦРПТ.

gxpnews