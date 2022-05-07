Выручка Regeneron в I квартале выросла на 17%

Выручка американской Regeneron в I квартале 2022 года выросла в годовом выражении на 17%, до $2,97 млрд, сообщает компания. Это выше средней оценки аналитиков, которые ожидали показатель в размере $2,72 млрд, согласно данным Refinitiv IBES.

Чистая прибыль компании за квартал, закончившийся 31 марта, сократилась на 13%, до $974 млн, по сравнению с прошлым годом.

Препарат Dupixent для лечения атопического дерматита и средство для лечения заболеваний глаз Eylea стали ключевыми факторами роста прибыли компании: Dupixent заработал $1,81 млрд, что на 43% больше, чем за тот же квартал прошлого года, Eylea принес компании $1,52 млрд, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В октябре прошлого года Regeneron получила разрешение FDA для использования Dupixent в терапии определенных типов астмы у детей младшего возраста (от 6 до 11 лет). До этого препарат использовался в США для лечения детей в возрасте от 12 лет и старше.

Французский партнер Regeneron, компания Sanofi, которая регистрирует продажи Dupixent, в конце марта повысила план пиковых продаж препарата до более чем 13 млрд евро ($14,3 млрд), передает Reuters.

Моноклональные антитела против COVID-19 REGEN-COV сейчас ограничены в использовании. FDA ограничило их применение из-за низкой эффективности против варианта омикрон коронавируса.

gxpnews