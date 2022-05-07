Основатель Vianai Systems вступает в совет директоров GSK

Основатель и генеральный директор Vianai Systems д-р Вишал Сикка войдет в совет директоров GlaxoSmithKline (GSK) в качестве независимого директора, сообщает компания. Вступление в состав произойдет после разделения GSK, вместе с появлением Haleon.

«Вишал имеет выдающийся опыт в области технологий, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, что занимает центральное место в подходе GSK к исследованиям и разработкам», – говорится в сообщении GSK.

Vianai Systems – компания из Кремниевой долины, которая предоставляет передовое технологическое программное обеспечение и услуги в области ИИ и машинного обучения крупным предприятиям по всему миру. До основания Vianai Systems Сикка занимал должность генерального директора Infosys и члена исполнительного совета SAP SE. В настоящее время он также является членом совета директоров Oracle Corporation и наблюдательного совета BMW.

gxpnews