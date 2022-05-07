Врачи не хотят МКБ-11

ВОЗ утвердила 11-й международный классификатор болезней (МКБ) в мае 2019 года. В России переход на новую систему начался в этом году. Но большинство российских врачей переходить на МКБ-11 не хотят, более того – почти половина опрошенных в сообществе врачей «Врачи РФ» хотели бы, чтобы в России была своя система классификации болезней.

МКБ-11 вступила в силу в России с 1 января 2022 года. Новая версия отличается от предыдущей более подробным (множественным) кодированием заболеваний; обновленными диагностическими рекомендациями по психическим заболеваниям, а также главами о традиционной медицине, сексуальном здоровье и игровых расстройствах. Перейти на МКБ-11 в России планируют до конца 2024 года.

Однако у российских врачей новая система энтузиазма не вызывает, показывает опрос, проведенный в сообществе «Врачи РФ». Не поддерживает переход на МКБ-11 64,4% респондентов. 44,8% опрошенных считают, что Россия должна разработать суверенную классификацию болезней. При этом 39% из тех, кто не поддерживает переход на новую систему, не являются и сторонниками уникальной российской системы классификации.

42,8% респондентов предпочли бы в ближайшем будущем оставить прежнюю систему – МКБ-10, которая тоже предполагала возможность множественного кодирования, но использовалась она практически только в травматологии.

Мнения оставшихся врачей разделились поровну: в ближайшее время готовы перейти на МКБ-11 и хотели бы пользоваться уникальной российской системой классификации болезней 28,6% и 28,7% соответственно.

Больше всего противников перехода на МКБ-11 среди стоматологов (85,1%), рентгенологов и радиологов (69,8%), а также психиатров, наркологов и фтизиатров – по 68%.

Основными сторонниками новой системы стали неврологи – 46,5%, фармацевты и фармакологи – 40%, а также терапевты – 39,1%.

Идея уникального российского классификатора ближе всего фармацевтам и фармакологам (60%), стоматологам (59,6%), рентгенологам и радиологам (58,1%), психиатрам и наркологам (57,1%), акушерам-гинекологам (50,5%). Наибольшие противники «суверенного классификатора» – офтальмологи (68,6%), терапевты (60,9%) и педиатры (56,8%).

Международная классификация болезней (МКБ) – документ для кодирования и учета статистической информации смертности и заболеваемости, полученных в разных странах и в разное время. На основании МКБ составляются нормативы оказания медицинской помощи – порядки оказания медпомощи, стандарты медпомощи и клинические рекомендации. Раз в 10 лет МКБ пересматривается ВОЗ. МКБ-10 действовала в России с 1999 года.

Методология. Опрос проходил в сообществе «Врачи РФ» с 9 по 12 апреля. Опрос прошли 1726 врачей и медицинских работников. Для повышения валидности результатов выборка перезвешена на основании данных Росстата о распределении численности врачей по медицинским специальностям. Доверительный интервал («погрешность») исследования при распространении результатов на всех врачей России не более 2,4%.

gxpnews