Более 20 млн электронных рецептов с QR-кодом было выписано московскими врачами

Московские поликлиники все активнее участвуют в программе цифровизации системы здравоохранения, в них врачами выписывается большое количество электронных рецептов с QR-кодом. Таким образом, за последние 6 месяцев число данных цифровых бланков удвоилось, а в общей сложности было выдано уже более 20 миллионов единиц. Электронные рецепты с QR-кодом позволили жителям столицы отказаться от бумажных бланков и перейти на формат цифрового кода на экране смартфона. Заверение нового вида рецептов врачом производится квалифицированной электронной подписью.

Как пишет Официальный портал Мэра и Правительства Москвы, продолжается рост и числа аптек, перешедших на работу с электронными рецептами. На сегодняшний день это 2300 коммерческих организаций и свыше 300 учреждений льготного отпуска.

Москва приспосабливается к цифровизации системы здравоохранения уже давно, в целом ею занимаются около 10 лет. Например, все действующие рецепты москвичи имеют возможность открывать в любое время через приложение ЕМИАС.ИНФО или электронную медкарту.

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