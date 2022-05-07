FDA опровергло рекомендации главы Pfizer о пользе второго курса Paxlovid

FDA не согласилось с рекомендацией главы Pfizer принимать второй курс Paxlovid, если после первого курса пациент ощущает симптомы заболевания. Регулятор считает, что польза второго курса не доказана.

FDA опровергло рекомендацию Pfizer о том, что пациенты с COVID-19 могут пройти еще один курс Paxlovid, сообщает FiercePharma. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил в интервью, что врачи могут назначить второй пятидневный курс Paxlovid, если симптомы заболевания вернутся после первого курса препарата. «Вы принимаете второй курс, как с антибиотиками, и все. Paxlovid делает то, что должен делать: он снижает вирусную нагрузку, после чего ваше тело должно выполнить свою работу», — заявил Бурла в интервью Bloomberg.

По словам директора Управления инфекционных заболеваний FDA Джона Фарли, нет данных, подтверждающих эти слова. «В настоящее время нет доказательств пользы более длительного курса лечения… или повторного курса лечения Paxlovid у пациентов с рецидивирующими симптомами COVID-19», — заявил он.

FDA до завершения всех проверок рекомендует поставщикам медицинских услуг придерживаться информации о назначении в инструкции Paxlovid, в которой четко указано, что его нельзя принимать более пяти дней.

В декабре Pfizer получила от FDA разрешение на экстренное использование для применения Paxlovid. С тех пор США заказали 20 млн курсов средства. Распространение препарата активно поддерживается администрацией президента Байдена. Недавно препарат был признан неэффективным для постконтактной защиты.

Paxlovid принес Pfizer 1,5 млрд долл. продаж в I квартале этого года, и компания прогнозирует заработать с его помощью 22 млрд долл. к концу года.

Николай Соколов

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