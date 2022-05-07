Пять фармпроизводителей стали крупнейшими рекламодателями на телевидении

В список 15 крупнейших рекламодателей на телевидении в 2022 году вошли пять фармпроизводителей. Доля компаний, которые рекламируют лекарства и БАД, составила 26%.

В список 15 крупнейших рекламодателей на телевидении с 1 марта по 15 апреля 2022 года вошли пять фармпроизводителей. В их числе оказались российские «Петровакс» и «Биннофарм Групп», а также STADA, Berlin-Chemie и Sanofi, пишет Forbes со ссылкой на данные Mediascope.

Практически не изменилась доля компаний, которые рекламируют лекарства и БАД на телевидении: 26% в 2021 году против 27% в 2022-м. Показатель вырос, несмотря на отказ от инвестиций в рекламу сразу двух крупнейших рекламодателей из рейтинга Sostav.ru — британской компании GSK Consumer Healthcare и Bayer. Их рекламные бюджеты в России по итогам прошлого года составили 2,9 млрд и 2,8 млрд руб. соответственно.

Согласно данным Mediascope, в период с 1 марта по 15 апреля 2021 года девять из 15 покупателей рекламы на телевидении были зарубежными компаниями. За год список покинули сразу шесть, в их числе фармацевтические Bayer и GSK. Поэтому в TOP15 этого года преобладают российские компании — их 12 в списке, отмечает издание.

В марте и апреле ряд иностранных фармацевтических компаний сообщили об изменении в работе на российском рынке. Так, они прекратили инвестиции и приостановили новые клинические исследования в стране. При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Как ранее писал «ФВ», в первой половине апреля аналитики зафиксировали аномальное сокращение числа рекламодателей на телевидении. Их количество уменьшилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — с 286 до 197. Число рекламируемых брендов снизилось почти в два раза — с 684 до 381.

Артем Косенок

pharmvestnik