В России зарегистрирован препарат для лечения наследственного ангионевротического отека

Минздрав зарегистрировал препарат «Хайгарда» для лечения наследственного ангионевротического отека (НАО). Лекарство является ингибитором С1-эстеразы человека, производит его компания CSL Behring. FDA одобрило препарат «Хайгарда» в 2017 году.

Минздрав одобрил препарат «Хайгарда» для терапии наследственного ангионевротического отека от компании CSL Behring. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. FDA одобрило это лекарство еще в 2017 году.

По данным реестра, «Хайгарда» предназначен для подкожного введения. В России десять лет назад был зарегистрирован препарат «Беринерт» с таким же МНН (ингибитором С1-эстеразы человека) для внутривенного введения.

На сайте FDA содержится информация, что «Хайгарда» представляет собой новый вариант лечения подростков и взрослых с наследственным ангионевротическим отеком». Подкожная форма введения позволяет пациентам самостоятельно использовать лекарство дома, чтобы предотвратить приступы, говорится в релизе.

Наследственный ангионевротический отек, вызванный недостаточным количеством белка плазмы, называемого ингибитором С1-эстеразы, является редким генетическим заболеванием, распространенность которого составляет 1 на 50 000 тысяч. У людей с этой болезнью может развиться быстрый отек рук, ног, конечностей, лица, кишечного тракта или дыхательных путей. Эти приступы отека возникают спонтанно.

Компания CSL Behring в 2021 году начала в России исследование еще одного средства для профилактики наследственного ангионевротического отека – гарадацимаба. Препарат гарадацимаб, моноклональное антитело — ингибитор фактора XIIа, также предназначен для подкожного введения. Его испытания планируется завершить к концу 2023 года.

Вероника Догузова

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