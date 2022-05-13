Опубликован проект профстандарта фармработника

Минтруд представил новый профстандарт фармработника. Проект, как и писал ранее «ФВ», объединяет принятые ранее четыре профессиональных стандарта. По мнению разработчиков, это разделение создавало дополнительные ограничения для осуществления фармацевтической деятельности в России.

Проект нового профстандарта фармработника опубликовал Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов. Он объединяет принятые ранее четыре профессиональных стандарта. Новый профстандарт разрабатывала инициативная группа под руководством Национальной фармацевтической палаты. В марте она внесла документ на рассмотрение Минтруда, ранее писал «ФВ». По мнению разработчиков, разделение на принятые ранее профессиональные стандарты «провизор» (разработан в 2016 году), «провизор-аналитик» (2017), «специалист в области управления фармацевтической деятельностью» (2017) и «фармацевт» (утвержден в 2021 году) не соответствует реалиям рынка.

«Они были определены, исходя из должностей, которые могут встречаться в штатном расписании аптечной организации. При этом анализ применения указанных профессиональных стандартов показал, что выбранный подход не учитывает специфику профессии фармацевтического работника и создает дополнительные ограничения для осуществления фармацевтической деятельности в Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Как рассказала исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина, эти ограничения на практике оказались критичными, особенно для аптек в удаленных районах, где обычно один сотрудник выполняет работу нескольких.

«Совмещение нескольких должностей означало, что специалист должен иметь сразу несколько таких свидетельств, для получения которых требуется набирать 144 часа образовательной активности каждые пять лет», — сказано в пояснительной записке.

Объединение стандартов — дань времени, говорит зав. кафедрой менеджмента и маркетинга в фармации ФПК МР РУДН Ирина Косова: «Функционал провизоров и фармацевтов сейчас одинаков в розничной и оптовой торговле, в изготовлении лекарств. Исключение составляет только контроль качества, поэтому уровень квалификации в новом стандарте для этой обобщенной трудовой функции только седьмой (провизор)».

Не согласился с объединением стандартов для провизоров и фармацевтов профсоюз работников здравоохранения. Свои возражения в адрес председателя Совета по профессиональным квалификациям в области фармации Александра Апазова организация направила 6 апреля.

«Предлагаемый подход фактически может привести к пересмотру кадровой политики в сфере организации деятельности фармацевтических организаций, в том числе в части подготовки кадров», — сказано в письме, подписанном председателем профсоюза Анатолием Домниковым.

После этого Национальная фармпалата провела голосование по ключевым изменениям в стандарте, в котором приняли участие 822 специалиста. «Все ответы показали, что изменения, которые мы внесли в профстандарт, объединив его, были правильные», — сообщила Елена Неволина.

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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